Galatasaray'ın sezon başında 3.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Olimpiu Morutan, geldiği ilk haftalarda ortaya koyduğu futbolla taraftarı heyecanlandıran isimlerden biri ollmuştu.Her geçen hafta performansı düşüşe geçen Rumen sağ kanat, son oynanan Antalyaspor maçında da kadroda yer almadı.40 maçta 4 gol ve 5 asist yapan 23 yaşındaki genç futbpşcunun geleceği ise belirsizliğini koruyor.