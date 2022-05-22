Galatasaray'da Morutan yine kayıp

Galatasaray'da her geçen hafta performansı düşüşe geçen Olimpiu Morutan, son oynanan Antalyaspor maçında da kadroda yer almadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Morutan yine kayıp
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22 Mayıs 2022 11:11
Galatasaray'ın sezon başında 3.5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Olimpiu Morutan, geldiği ilk haftalarda ortaya koyduğu futbolla taraftarı heyecanlandıran isimlerden biri ollmuştu.

Her geçen hafta performansı düşüşe geçen Rumen sağ kanat, son oynanan Antalyaspor maçında da kadroda yer almadı.

40 maçta 4 gol ve 5 asist yapan 23 yaşındaki genç futbpşcunun geleceği ise belirsizliğini koruyor. 

 
 

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