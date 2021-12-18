Galatasaray'da Morutan kararı!

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri dikkat çekti.
Deneyimli teknik adam, ligdeki Fenerbahçe maçının ardından yedek kalan Olimpiu Morutan'a Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görev verdi.
Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığının ardından kalede İsmail Çipe görev alırken, Marcao sakatlığının ardından takıma geri döndü.
Öte yandan sarı-kırmızılılar'da orta sahada Taylan'ın yedek kalması ve Berkan Kutlu ile Cicaldau ikilisi dikkat çekti.
Galatasarayın 11'i şu şekilde: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, Diagne
Deneyimli teknik adam, ligdeki Fenerbahçe maçının ardından yedek kalan Olimpiu Morutan'a Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görev verdi.
Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığının ardından kalede İsmail Çipe görev alırken, Marcao sakatlığının ardından takıma geri döndü.
Öte yandan sarı-kırmızılılar'da orta sahada Taylan'ın yedek kalması ve Berkan Kutlu ile Cicaldau ikilisi dikkat çekti.
Galatasarayın 11'i şu şekilde: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, Diagne