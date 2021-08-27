Galatasaray'da Morutan'ın lisansı çıkıyor!

Galatasaray'da yeni transfer Olimpiu Morutan'ın lisansı çıkartılıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Morutan'ın lisansı çıkıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2021 11:34
Galatasaray'da son transfer Olimpiu Morutan'ın lisansı Kasımpaşa maçına yetiştirilecek.

Romanyalı maestronun pazar günkü karşılaşmada boy göstermesi bekleniyor. FCSB takımında maçlara ilk 11'de başlayan ve hazır durumda olan Morutan'ın forma giymek için çok istekli olduğu öğrenildi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in, genç futbolcuyu ikinci yarıda oyunun durumuna göre oynatacağı gelen haberler arasında.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.