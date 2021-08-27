Galatasaray'da Morutan'ın lisansı çıkıyor!

Galatasaray'da son transfer Olimpiu Morutan'ın lisansı Kasımpaşa maçına yetiştirilecek.



Romanyalı maestronun pazar günkü karşılaşmada boy göstermesi bekleniyor. FCSB takımında maçlara ilk 11'de başlayan ve hazır durumda olan Morutan'ın forma giymek için çok istekli olduğu öğrenildi.



Teknik Direktör Fatih Terim'in, genç futbolcuyu ikinci yarıda oyunun durumuna göre oynatacağı gelen haberler arasında.



