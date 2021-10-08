Galatasaray'da Morutan gerçeği ortaya çıktı!

Olimpiu Morutan'a geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray'ın bu nedenle sözleşmeye 1.9 milyon Euro'yu bulan bonusların koyulmasını kabul ettiği ortaya çıktı.



İşte Rumen yıldızla ilgili mali detaylar: Cimbom, sezon başına 650 bin Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzaladığı Morutan için FCSB'ye 3.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu para eşit taksitler halinde 3 yıla bölündü.



BONUS MADDELERİ



Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, şu ana dek 8 maçta forma giyen 22 yaşındaki solak, 15 karşılaşmaya ulaşınca Rumen ekibine 600 bin Euro ek ödeme yapılacak.



Ayrıca önümüzdeki sezonlarda gruplara kalınması halinde Avrupa Ligi için 300 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nden dolayı tam 1 milyon Euro bonus var.



SONRAKİ SATIŞTAN %20 PAY



Galatasaray olası bir satıştan da Steaua'ya %20 pay verecek.



Morutan son iki maçta attığı gollerle takımını beraberlikten galibiyete taşıdı. 1 de asisti olan Rumen yıldız, toplam 8 karşılaşmada sarı-kırmızılı formayı giydi.



