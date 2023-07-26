Galatasaray'da Morutan beğenildi

Galatasaray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan, Zalgiris Vilnius maçındaki performansıyla alkış aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Morutan beğenildi
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26 Temmuz 2023 11:57
Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın performansı beğenildi.

Rumen yıldız Olimpiu Morutan geçen sezon Pisa'da başarılı bir performans sergilemişti.

Dün Zalgiris Vilnius karşısında 2. yarıda şans buldu.

Kendisine gelen topları olumlu kullandı. Pas örgüsünün önemli bir parçası oldu.  

 
 

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