Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Olimpiu Morutan'ın performansı beğenildi.
Rumen yıldız Olimpiu Morutan geçen sezon Pisa'da başarılı bir performans sergilemişti.
Dün Zalgiris Vilnius karşısında 2. yarıda şans buldu.
Kendisine gelen topları olumlu kullandı. Pas örgüsünün önemli bir parçası oldu.
Rumen yıldız Olimpiu Morutan geçen sezon Pisa'da başarılı bir performans sergilemişti.
Dün Zalgiris Vilnius karşısında 2. yarıda şans buldu.
Kendisine gelen topları olumlu kullandı. Pas örgüsünün önemli bir parçası oldu.