Galatasaray'da Morutan'a geçer not

Galatasaray'a geri dönen Olimpiu Morutan, Austria Wien maçındaki performansıyla geçer not aldı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Morutan'a geçer not
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15 Temmuz 2023 12:39
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımda Olimpiu Morutan'ın performansı beğeni kazandı.

Müsabakanın 61'inci dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna dahil olan Olimpiu Morutan, 65'inci dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Olimpiu Morutan'ın sert şutunda Kos'un da dokunduğu meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.

Sarı-kırmızılıların Rumen yıldızı aynı zamanda oyuna hareket getirmesiyle de dikkat çekti.

Galatasaray taraftarları, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla geleceği belirsizliğini koruyan Olimpiu Morutan'ın takımda kalması gerektiğini dile getirdi.

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