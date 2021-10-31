Galatasaray'da Morutan 10 numaraya!

Spor Toto Süper Li'gde 3 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş derbisinde son bulan Galatasaray'da hem sistem hem de kadro değişiyor.



Gaziantep FK karşısında Taylan ve Diagne yedeğe çekilecek, Barış Alper Yılmaz ile Halil Dervişoğlu ilk 11'e girecek.



Son dönemde Taylan-Berkan- Cicaldau ile üçlü orta saha tercih eden Fatih Terim, Morutan'a göre sistemini değiştirme kararı aldı.



4-2-3-1 dizilişi ile sahaya yayılacak Galatasaray'da Berkan-Cicaldau ikilisi savunma önünü kontrol ederken kanatlarda Barış Alper ve Kerem, ileri uçta Halil oynayacak. Morutan ise 10 numara pozisyonunda forvet arkasında görev yapacak.



SAĞ KANATTA FREN YAPTI!

Galatasaray forması ile sağ kanatta bu sezon 6 maça çıkan Morutan sadece 1 gol bulabilirken, bu karşılaşmalarda hiç 90 dakika sahada kalamadı.



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Rumen oyuncu 11 kez giydiği G.Saray forması ile toplamda 2 gol atıp 2 kez de asist yaptı.





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