Galatasaray'da moraller yerinde

Galatasaray'da, son dönemde alınan başarılı sonuçlar ve üst üste gelen galibiyetlerin ardından en büyük kazanım, "özgüven" oldu.



Özellikle Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının kazanılması ile beraber Dünya Kupası arasına giren sarı-kırmızılılarda futbolcuların çok moralli olduğu bildirildi.



Son maçların kazanılmasının oyuncuları rahatlattığı ve morallerin yerine geldiği belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un futbolcuların bu halinden çok memnun olduğu ve bundan sonrası için umutlu olduğu öğrenildi.



Tesislerdeki bu pozitif hava ile yeniden hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılarda özgüvenin yerine gelmesiyle beraber, bunun etkisinin hissedileceği düşünülüyor. Özellikle fikstür etkisiyle beraber üst üste iyi sonuçlar geleceği öngörülüyor.



Takımın gerçek performansını sahaya yansıtması halinde sonuçların yüzleri güldürmeye devam edeceği kaydedildi.



Başkan Cengiz anıldı



Galatasaray eski Başkanı Mustafa Cengiz, vefatının 1. yıl dönümünde Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.



Anma törenine, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, Galatasaray eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı camiadan isimler ve Galatasaraylı taraftarlar katıldı.





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