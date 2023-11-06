Galatasaray'da moraller tavana yükseldi

Süper Lig'de liderliğe yükselen Galatasaray'da takımın morali oldukça yükselmiş durumda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da moraller tavana yükseldi
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06 Kasım 2023 11:03
Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Aslan, büyük oynamaya devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden dişli rakiplerin Cim-Bom'un grubunda yer alması işlerini zorlaştıracağını düşünse de Okan Buruk'un öğrencileri, şimdiye kadar harika bir iş çıkardı.

SON DÖNEMDE FORMDA

Özellikle son dönemde oynanan Manchester United, Antalyaspor, Beşiktaş, Bayern Münih, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında sadece Münih'e boyun eğen, diğer karşılaşmaları kazanan Sarı-Kırmızılılar, bu süre içerisinde gösterdiği mücadele ile alkış aldı.

MORALLER TAVAN YAPTI

Üst üste yoğun tempoda oynanan mücadeleler sonrasında önceki gün Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'a kaybetti. Hal böyle olunca Sarı-Kırmızılılar, ligin yeni lideri oldu. Böylesine yoğun bir fikstürden lider çıkan Aslan'da, Bayern Münih ile oynanacak mücadele öncesinde moraller üst seviyeye çıktı.



 
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