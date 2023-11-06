Galatasaray'da moraller tavana yükseldi

Bu sezon 3 kulvarda mücadele eden Aslan, büyük oynamaya devam ediyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden dişli rakiplerin Cim-Bom'un grubunda yer alması işlerini zorlaştıracağını düşünse de Okan Buruk'un öğrencileri, şimdiye kadar harika bir iş çıkardı.Özellikle son dönemde oynanan Manchester United, Antalyaspor, Beşiktaş, Bayern Münih, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında sadece Münih'e boyun eğen, diğer karşılaşmaları kazanan Sarı-Kırmızılılar, bu süre içerisinde gösterdiği mücadele ile alkış aldı.Üst üste yoğun tempoda oynanan mücadeleler sonrasında önceki gün Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'a kaybetti. Hal böyle olunca Sarı-Kırmızılılar, ligin yeni lideri oldu. Böylesine yoğun bir fikstürden lider çıkan Aslan'da, Bayern Münih ile oynanacak mücadele öncesinde moraller üst seviyeye çıktı.