Galatasaray'da Mondragon sürprizi!

Galatasaray'da kaleci performanslarının düşmesi teknik heyeti harekete geçirdi.
Sarı - kırmızılılar özellikle Muslera'nın inişli çıkışlı performansına çare ararken kaleci antrenörlüğü için kulübün efsaneleri arasında yer alan Mondragon gündeme geldi.
Yöneticilik yaptığı 2000'li yıllarda Mondragon ile arası oldukça iyi olan başkan Burak Elmas'ın efsane isimle temasa geçeceği belirtildi.
Sarı - kırmızılılar özellikle Muslera'nın inişli çıkışlı performansına çare ararken kaleci antrenörlüğü için kulübün efsaneleri arasında yer alan Mondragon gündeme geldi.
Yöneticilik yaptığı 2000'li yıllarda Mondragon ile arası oldukça iyi olan başkan Burak Elmas'ın efsane isimle temasa geçeceği belirtildi.