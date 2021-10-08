Galatasaray'da Mondragon sürprizi!

Galatasaray, efsane kalecisi Faryd Mondragon için sürpriz bir hamle yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Mondragon sürprizi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2021 08:45
Galatasaray'da kaleci performanslarının düşmesi teknik heyeti harekete geçirdi.

Sarı - kırmızılılar özellikle Muslera'nın inişli çıkışlı performansına çare ararken kaleci antrenörlüğü için kulübün efsaneleri arasında yer alan Mondragon gündeme geldi.

Yöneticilik yaptığı 2000'li yıllarda Mondragon ile arası oldukça iyi olan başkan Burak Elmas'ın efsane isimle temasa geçeceği belirtildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.