Galatasaray'da Milot Rashica fırtınası!

Galatasaray'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica, Kayserispor maçının 24. dakikasında takımının 2. golünü attı ve maç boyunca alkış toplayan bir performans ortaya koydu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Milot Rashica fırtınası!
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15 Nisan 2023 11:08
Milot Rashica
Milot Rashica
Galatasaray
Galatasaray'ın hücumdaki etkili ismi Milot Rashica, Kayserispor karşısında olağanüstü bir performans ortaya koydu.

Maçın başlama düdüğüyle birlikte istediği oyunu sergileyemeyen Sarı Kırmızılılar, 10. dakikadan sonra kendine geldi ve aradığı golü Icardi ile buldu. Ardından hücumcularının da devreye girmesiyle Kayserispor'u sahasından çıkartmayan Galatasaray, ilk golün sahibinin asistini iyi değerlendiren Rashica, 24. dakikada takımının 2. golünü attı.

3. GOLÜNÜ ATTI

26 yaşındaki futbolcu bu golle Süper Lig'de bu sezonki 3. gol sevincini yaşadı. Kosovalı futbolcunun 1 de Türkiye Kupası'nda golü bulunuyor. 65'te de Rashica oyundan çıktı, yerine Zaniolo girdi. 

 
 

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