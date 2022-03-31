Galatasaray'da milli heyecan!

Galatasaray, son Milli arada birçok futbolcusuyla en üst seviyede dünyanın birçok yerinde temsil edildi. Özellikle Cicaldau ve Nelsson, bu dönemde yıldızını parlatan isimler olurken, Mohamed ve Kerem gibi diğer genç yetenekler ise bu kez hayal kırıklığı yaşadı.



Bir Milli ara böyle geçti... A Milli Takım ve alt yaş gruplarında birçok oyuncusuyla dünyanın dört bir yanında temsil edilen Sarı-Kırmızılılar'da özellikle patlama yapma potansiyeli bulunan isimler yakından takip edildi. En üst seviyedeki Milli takımlarda, geçmiş döneme göre daha az oyuncusu forma şansı bulsa da ciddi yatırım yapılan; başta Nelsson ve Cicaldau olmak üzere bazı isimlerin performansı, Sarı-Kırmızılılar'ın yüzünü güldürdü..



FERNANDO MUSLERA



Uruguay'ın 1-0 kazandığı Peru ve 2-0 kazandığı Şili maçlarında yedek kulübesinde oturdu. Ülkesiyle beraber Dünya Kupası'na gidecek. Bu turnuvayla birlikte 35 yaşındaki file bekçisinin Milli takım kariyerine nokta koyması bekleniyor.



BERKAN KUTLU



Alışık olmadığı sol kanat pozisyonunda oynadığı Portekiz maçında 89 dakika sahada kalsa da performansı beğenilmedi. İtalya karşısında ise son 27 dakika görev aldı ve kendini gösterme şansı bulamadı.



ALEXANDRU CICALDAU



Yunanistan'a 1-0 yenildikleri maçta 90 dakika sahada kaldı. İsrail'le deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları maçta 58 dakika oynadı, 1 gol attı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, ülkesinin vazgeçilmez ismi konumunda. Ancak Romanya, Dünya Kupası'na gidemediği için değerini katlama şansını kaçırdı. Galatasaray 'ın bir diğer Rumen yeteneği Morutan ise kadroya çağrılmadığı için Florya'da takımıyla çalışmalara devam etti.



MOSTAFA MOHAMED



Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal'i 1-0 yendikleri ilk maçta 72 dakika görev yaptı. İkinci maçta 70'te oyuna girdi, uzatmalarla beraber 50 dakika sahada kaldı. Seri penaltılarda ülkesi adına son penaltıyı kaçıran isim oldu. Salah ve Zizo da penaltıyı kaçırınca, Dünya Kupası biletini alan taraf Senegal oldu.



SOFİANE FEGHOULİ



Cezayir'in Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Kamerun'u 1-0 yendiği ilk maçın son 14 dakikasında Mahrez'in yerine oyuna girdi. Rövanşa hazırlanırken antrenmanda sakatlandı. Florya'ya döndükten sonra tedavisine devam edilecek. Cezayir ise uzatmalarda Kamerun'a 2-1 mağlup olarak Katar'a gitme şansını kaybetti.



VICTOR NELSSON



Hollanda'ya 4-2 yenildikleri deplasman maçında 90 dakika sahada kaldı. Sırbistan'ı içeride 3-0 yendikleri karşılaşmanın son 23 dakikasında sahadaydı. Eleme grubunu lider tamamlayan Danimarka, kupa biletini çoktan cebine koymuştu. 3'lü savunma oynayan ve Katar'a 6 stoper götürmesi beklenen Danimarka'da Nelsson'un da bir sakatlığı olmazsa kadroya dahil edilmesi gündemde.



TAYLAN ANTALYALI



Portekiz maçını kulübeden izledi. İtalya maçının son 13 dakikasında oyuna giren Taylan, Galatasaray'daki performansının altında bir görüntü sergiledi.



KEREM AKTÜRKOĞLU



Portekiz'e karşı 66, İtalya'ya karşı 63 dakika sahada kaldı. Adı Avrupa devleriyle anılan 23 yaşındaki yeteneği çok sayıda gözlemci çıplak gözle takip etti. Ancak Kerem iki maçta da oldukça etkisizdi ve Kuntz tarafından ikinci yarılarda kenara alındı.









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