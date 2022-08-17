Galatasaray'da Midtsjö, Olsen'e kefil!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper için yeni bir Norveçli oyuncuda son aşamaya geldi.Sarı kırmızılıların yeni transferi Midtsjö vatandaşı Olsen'e tam not verdi ve Galatasaray'a çok katkı sağlayacağını garanti etti.Midtsjö'nün, "Hanche Olsen çok iyi bir takım oyuncusu... Savunmada çok sağlam... Galatasaray'a çok çabuk adapte olacaktır" ifadelerini kullandığı ifade edildi.Sarı kırmızılı kulübün renklerine bağlamak için son düzlüğe girdiği Andreas Hanche-Olsen transferinde Midtsjö'nün menajerinin de etkili olduğu öğrenildi.Gent forması giyen 25 yaşındaki oyuncu için menajer, yönetime "Stoper arıyorsanız, Olsen'i getirebilirim" teklifinde bulundu. Gent'in 4 milyon Euro ısrarını kıran Aslan, Norveçli stoperi 3 milyon Euro'ya bitirmek üzere.