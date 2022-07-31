Galatasaray'da Midtsjö için seferberlik

Cuma akşamı Fredrik Midtsjö'yü getiremeyen Galatasaray, AZ Alkmaar'a iki gün süre verdi.Norveçli oyuncuyu Avrupa kupalarındaki eleme maçlarında oynatmak isteyen Hollanda ekibine rest çeken sarı-kırmızılılar, bir hamle daha yaptı ve Midtsjö'nün temsilcisini İstanbul'a çağırdı.Oyuncu tarafı ile ön protokol imzalandı ve AZ Alkmaar cephesi köşeye sıkıştı. Teknik direktör Okan Buruk, başarılı ismin durumuna göre Antalyaspor maçı için iki farklı 11 belirledi.10 oyuncunun forması garanti. Midtsjö transferi yetişmezse 6 numara pozisyonunda Berkan oynayacak. Kalede Muslera, savunmada Dubois-Nelsson-Abdülkerim- Van Aanholt dörtlüsü olacak.Orta sahada Sergio Oliveira ve Emre Akbaba yer alacak. İleri uçtaki Seferovic'i kenardan Yunus ve Kerem tamamlayacak.