Galatasaray'da Michy Batshuayi bekleniyor!

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da Belçikalı golcü Michy Batshuayi için geri sayıma geçildi. Sarı-Kırmızılılar'ın transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Michy Batshuayi bekleniyor!
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23 Haziran 2024 13:12
Yaz transfer dönemi 24 Haziran Pazartesi günü resmen başlarken Galatasaray'ın da Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi resmen açıklaması bekleniyor.

İki sezon Fenerbahçe forması giyen Batshuayi'nin sarı-lacivertlilere toplam maliyeti 9.5 milyon Euro olmuştu.

GALATASARAY'A MALİYETİ

Batshuayi'nin Galatasaray'a maliyeti ise 3 sezon boyunca 12 milyon Euro olacağı öğrenildi.

İLK ANTRENMANDA OLMASI BEKLENİYOR

Batsman'ın 3 Temmuz'da İstanbul'daki ilk antrenmanda olması bekleniyor.



SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.  

 
 

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