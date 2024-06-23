Yaz transfer dönemi 24 Haziran Pazartesi günü resmen başlarken Galatasaray'ın da Belçikalı golcü Michy Batshuayi'yi resmen açıklaması bekleniyor.
İki sezon Fenerbahçe forması giyen Batshuayi'nin sarı-lacivertlilere toplam maliyeti 9.5 milyon Euro olmuştu.
GALATASARAY'A MALİYETİ
Batshuayi'nin Galatasaray'a maliyeti ise 3 sezon boyunca 12 milyon Euro olacağı öğrenildi.
İLK ANTRENMANDA OLMASI BEKLENİYOR
Batsman'ın 3 Temmuz'da İstanbul'daki ilk antrenmanda olması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.
İki sezon Fenerbahçe forması giyen Batshuayi'nin sarı-lacivertlilere toplam maliyeti 9.5 milyon Euro olmuştu.
GALATASARAY'A MALİYETİ
Batshuayi'nin Galatasaray'a maliyeti ise 3 sezon boyunca 12 milyon Euro olacağı öğrenildi.
İLK ANTRENMANDA OLMASI BEKLENİYOR
Batsman'ın 3 Temmuz'da İstanbul'daki ilk antrenmanda olması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 43 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, 24 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.