Galatasaray'da, Michail Antonio sesleri

Gelecek sezon Spor Toto Süper Ligde şampiyonluğunu korumak isteyen ve Şampiyonlar Ligi'nde de en azından gruplara kalmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı.
İngiltere basınında çıkan habere göre Galatasaray, West Ham United forması giyen Michail Antonio'yu kadrosuna katmak istiyor.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Daily Mail'in haberine göre Galatasaray forvet transferi için West Ham United'ın 33 yaşındaki Jamaika'lı santrforu Michail Antonio'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Michail Antonio'nun bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplamda iki senelik daha kontratının bulunması problem olsa da görüşmeler için henüz net bir şey ortaya atılmadı.
48 MAÇTA FORMA GİYDİ
West Ham United formasıyla 48 resmi maçta forma giyen Michail Antonio bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 4'de asist katkısı yaptı.
İngiltere basınında çıkan habere göre Galatasaray, West Ham United forması giyen Michail Antonio'yu kadrosuna katmak istiyor.
2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Daily Mail'in haberine göre Galatasaray forvet transferi için West Ham United'ın 33 yaşındaki Jamaika'lı santrforu Michail Antonio'yu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.
Michail Antonio'nun bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplamda iki senelik daha kontratının bulunması problem olsa da görüşmeler için henüz net bir şey ortaya atılmadı.
48 MAÇTA FORMA GİYDİ
West Ham United formasıyla 48 resmi maçta forma giyen Michail Antonio bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 4'de asist katkısı yaptı.
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