Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Dursun Özbek'e destek

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, kendisi başkan adayıyken listesine girdiği Dursun Özbek'e yine tam destek verdi.
Bu durumun bir "Güç birliği" olduğunu ifade eden Öztürk, "Dursun Özbek inşallah uzun yıllar liderliğimizi yapacak. Ta ki biz 5. yıldızı görene kadar. Başkaları 4. yıldızı görmeden, biz 5. yıldızı görmüş olacağız. Onlar 5. yıldızlarını kendi etiketlerinde, kendi dolaplarında, hangi matbaada bastırırlarsa orada kullanırlar" açıklamasını yaptı.
Bu durumun bir "Güç birliği" olduğunu ifade eden Öztürk, "Dursun Özbek inşallah uzun yıllar liderliğimizi yapacak. Ta ki biz 5. yıldızı görene kadar. Başkaları 4. yıldızı görmeden, biz 5. yıldızı görmüş olacağız. Onlar 5. yıldızlarını kendi etiketlerinde, kendi dolaplarında, hangi matbaada bastırırlarsa orada kullanırlar" açıklamasını yaptı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ