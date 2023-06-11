Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Dursun Özbek'e destek

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, kurdukları güç birliğine dikkat çekerek Dursun Özbek'e tam destek verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Metin Öztürk'ten Dursun Özbek'e destek
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11 Haziran 2023 11:28
Son güncelleme 11 Haziran 2023 11:29
Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, kendisi başkan adayıyken listesine girdiği Dursun Özbek'e yine tam destek verdi.

Bu durumun bir "Güç birliği" olduğunu ifade eden Öztürk, "Dursun Özbek inşallah uzun yıllar liderliğimizi yapacak. Ta ki biz 5. yıldızı görene kadar. Başkaları 4. yıldızı görmeden, biz 5. yıldızı görmüş olacağız. Onlar 5. yıldızlarını kendi etiketlerinde, kendi dolaplarında, hangi matbaada bastırırlarsa orada kullanırlar" açıklamasını yaptı.

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