Galatasaray'da Metehan Baltacı için forma zamanı

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığı sonrasında Metehan Baltacı'ya şans doğdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da Metehan Baltacı için forma zamanı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2024 12:07
Galatasaray'da Hatayspor maçında sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde 2. derecede zorlanma ve kanama tespit edilen Davinson Sanchez, bir ay sahalardan uzak kalacak.

Kolombiyalı oyuncu; Konyaspor, Young Boys (d), Gaziantep FK, Young Boys, Adana Demir maçlarını kaçıracak.

METEHAN'A ŞANS DOĞDU

Sanchez'in sakatlığı sonrasında Metehan Baltacı'ya şans doğdu.

TAKIMDA TUTULACAK

Süper Lig'den teklifler alan 21 yaşındaki stoperin takımda tutulmasına karar verildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery