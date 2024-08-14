Galatasaray'da Metehan Baltacı için forma zamanı

Galatasaray'da Hatayspor maçında sakatlanan ve sağ üst arka adalesinde 2. derecede zorlanma ve kanama tespit edilen Davinson Sanchez, bir ay sahalardan uzak kalacak.
Kolombiyalı oyuncu; Konyaspor, Young Boys (d), Gaziantep FK, Young Boys, Adana Demir maçlarını kaçıracak.
METEHAN'A ŞANS DOĞDU
Sanchez'in sakatlığı sonrasında Metehan Baltacı'ya şans doğdu.
TAKIMDA TUTULACAK
Süper Lig'den teklifler alan 21 yaşındaki stoperin takımda tutulmasına karar verildi.
Kolombiyalı oyuncu; Konyaspor, Young Boys (d), Gaziantep FK, Young Boys, Adana Demir maçlarını kaçıracak.
METEHAN'A ŞANS DOĞDU
Sanchez'in sakatlığı sonrasında Metehan Baltacı'ya şans doğdu.
TAKIMDA TUTULACAK
Süper Lig'den teklifler alan 21 yaşındaki stoperin takımda tutulmasına karar verildi.