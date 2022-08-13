Galatasaray'da Mertens ve Torreira kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Giresunspor karşılaşmasında, tek değişikliğe gitti.
Genç teknik adam, Antalyaspor deplasmanında ilk 11'de forma giyen Berkan Kutlu yerine bu hafta yeni transferlerden Fredrik Midtsjö'ye görev verdi.
Galatasaray'da ayrıca yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira da yedekler arasında yer aldı.
Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde:
Genç teknik adam, Antalyaspor deplasmanında ilk 11'de forma giyen Berkan Kutlu yerine bu hafta yeni transferlerden Fredrik Midtsjö'ye görev verdi.
Galatasaray'da ayrıca yeni transferler Dries Mertens ve Lucas Torreira da yedekler arasında yer aldı.
Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde:
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