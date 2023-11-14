Galatasaray'da Mertens gibisi yok!

Galatasaray'ın kadro derinliği çok çok fazla. Ancak 10 numara konusunda zenginlik görünse de kullanıma ve alınan verime bakıldığında Dries Mertens'in yerini tutan pek yok. 36 yaşındaki oyuncunun futbol aklı ve takımı yönlendirmesi farklı sonuçları da beraberinde getirdi.
4 MAÇTAN 3'ÜNDE MERTENS SAHADA
Sarı kırmızılı takımın bu sezon iki farklı ve üzerinde kazandığı maç sayısı dört. Bunların üçüne (Trabzon 2-0, Gaziantep FK 3-0 ve Samsunspor 4-2) Mertens ile başlandı. Tek farklı kazanılan maçlarda ise Hakim Ziyech ile Kerem Aktürkoğlu var. Son olarak 10 numarada Kerem'in kullanılması soru işareti…
ELİ ÇOK GÜÇLÜ AMA...
Kanatlarda Wilfried Zaha ve Ziyech'e yer açmak için böyle bir deneme yapan Okan Buruk'un milli ara sonrasında Kerem ısrarından vazgeçmesi ve yeni bir hücum planlamasına girmesi bekleniyor. Kerem'in kanatta daha skorer bir performans sergilediği görüşü ağırlıkta ancak Buruk'un elini kolunu bağlayan elde Zaha, Tete ve Ziyech gibi isimlerin bulunması. Ayrıca bunlara Kerem Demirbay da eklenebilir. Eldeki kalitesi yüksek yıldızlardan verim almak isteyen ve kimseyi küstürmemeye özen gösteren Okan Hoca, Mertens'i de ilerleyen yaşı sebebiyle hamle oyuncusu gibi görüyor.
10 GOLLÜ ICARDİ BİLE ELEŞTİRİLİYOR
Sarı-kırmızılılarda çıta o kadar yükselmiş ki, takım ligde 12 maçta 10 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Ancak şu ana kadar 12 maçta 10 gol atıp iki de asist yapan Mauro Icardi'nin son maçlardaki suskunluğu sebebiyle muhalif sesler yükselmeye başladı. Hafif sakatlığı olsa bile bir süre dinlendirilmesi gerektiği bile dillendirilir oldu.
4 MAÇTAN 3'ÜNDE MERTENS SAHADA
Sarı kırmızılı takımın bu sezon iki farklı ve üzerinde kazandığı maç sayısı dört. Bunların üçüne (Trabzon 2-0, Gaziantep FK 3-0 ve Samsunspor 4-2) Mertens ile başlandı. Tek farklı kazanılan maçlarda ise Hakim Ziyech ile Kerem Aktürkoğlu var. Son olarak 10 numarada Kerem'in kullanılması soru işareti…
ELİ ÇOK GÜÇLÜ AMA...
Kanatlarda Wilfried Zaha ve Ziyech'e yer açmak için böyle bir deneme yapan Okan Buruk'un milli ara sonrasında Kerem ısrarından vazgeçmesi ve yeni bir hücum planlamasına girmesi bekleniyor. Kerem'in kanatta daha skorer bir performans sergilediği görüşü ağırlıkta ancak Buruk'un elini kolunu bağlayan elde Zaha, Tete ve Ziyech gibi isimlerin bulunması. Ayrıca bunlara Kerem Demirbay da eklenebilir. Eldeki kalitesi yüksek yıldızlardan verim almak isteyen ve kimseyi küstürmemeye özen gösteren Okan Hoca, Mertens'i de ilerleyen yaşı sebebiyle hamle oyuncusu gibi görüyor.
10 GOLLÜ ICARDİ BİLE ELEŞTİRİLİYOR
Sarı-kırmızılılarda çıta o kadar yükselmiş ki, takım ligde 12 maçta 10 galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Ancak şu ana kadar 12 maçta 10 gol atıp iki de asist yapan Mauro Icardi'nin son maçlardaki suskunluğu sebebiyle muhalif sesler yükselmeye başladı. Hafif sakatlığı olsa bile bir süre dinlendirilmesi gerektiği bile dillendirilir oldu.