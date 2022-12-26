Galatasaray'da Mertens farkı!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, İstanbulspor maçındaki performansıyla beğeni topladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Mertens farkı!
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26 Aralık 2022 13:10
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Sezon başında Napoli'den, Galatasaray'a gelen Dries Mertens, İstanbulspor karşısında iyi bir performans ortaya koydu.

Özellikle ilk yarıda Mertens, atılan iki gole de katkı sağladı. Bafetimbi Gomis'in perdeyi açan golünde sağdan ortayı yapan Mertens, ikinci golde de Midtsjö'nün asisti öncesi bu kez soldan korneri kullanan isimdi.

SON 5 MAÇTA 2 GOL 1 ASİST

İkinci yarıda attığı gol geçerli sayılmayan ve topu eliyle önüne aldığı tespit edilen Belçikalı oyuncu, bu sebepten kart gördü. Gomis, 75'te oyundan çıkınca 35 yaşındaki yıldız, kalan bölümde tek forvet olarak mücadele etti ve son 5 maçta takımına 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 

 

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