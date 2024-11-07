Galatasaray'da Mertens'e plaket!

Galatasaray formasıyla 100 maçı geride bırakan Dries Mertens, Tottenham maçı öncesi ödüllendirildi.
Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Tottenham maçı öncesi Mertens'e plaket ve arkasında 100 yazan bir forma takdim etti.
Galatasaraylı taraftarlar, bu esnada Mertens'e büyük destek verdi.
Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Tottenham maçı öncesi Mertens'e plaket ve arkasında 100 yazan bir forma takdim etti.
Galatasaraylı taraftarlar, bu esnada Mertens'e büyük destek verdi.
🟡🔴Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıkan Dries Mertens'e plaket hediye etti. pic.twitter.com/gxtMKEOyqf
— Sporxtv (@sporxtv) November 7, 2024