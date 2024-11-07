Galatasaray'da Mertens'e plaket!

Galatasaray'da Tottenham maçı öncesi Dries Mertens'e plaket verildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mertens'e plaket!
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07 Kasım 2024 19:59
Son güncelleme 07 Kasım 2024 20:13
Galatasaray formasıyla 100 maçı geride bırakan Dries Mertens, Tottenham maçı öncesi ödüllendirildi.

Sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Tottenham maçı öncesi Mertens'e plaket ve arkasında 100 yazan bir forma takdim etti.

Galatasaraylı taraftarlar, bu esnada Mertens'e büyük destek verdi.





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