Galatasaray'da Mertens derbide 11'de

Galatasaray'da Okan Buruk'un Trabzonspor 11'i belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mertens derbide 11'de
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28 Ağustos 2022 20:43
Galatasaray'ın Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçın 11'i belli oldu.

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz haftaya göre kadroda tek değişiklik yaptı.

Galatasaray'da bu hafta derbide Emre Akbaba'nın yerine yeni transfer Dries Mertens ilk kez 11'de başlayacak.

Okan Buruk'un Trabzonspor maçı kadrosu şu şekilde: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Seferovic.


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