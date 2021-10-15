Galatasaray'da 'Mert kaldırın elinizi' çıkışı

Galatasaray'da mali kongreler öncesi 'kapalı oylama' tartışması yaşanıyor. Camianın bir bölümü 2019 ve 2020 Mustafa Cengiz dönemlerine ait mali kongreler için kapalı oylama fikrini savundu.



Buna gerekçe olarak ise 2018'de ibrasızlıkla sonuçlanan ve kulübün mahkeme kapılarına gitmesine sebep olan sahneler gösterildi. Salonun ikiye bölünmesinin kötü bir fotoğraf yaratacağını dile getiren üyeler bu nedenle sandıkta kapalı oylama formülü ile sonucun belirlenmesini istiyor.



'Mert kaldırın elinizi'



Daha önce idari yönden ibra olmayan Mustafa Cengiz ve ekibinin mali yönden de ibra tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Cengiz'in ekibinde yer alan Dilek Kutlu sosyal medya hesabından, "Mali kongrede 'hırsızsınız' demek üzere organize olanlar varmış. İddianızı ispat edecek topunuz tüfeğiniz varsa boynumuz kıldan ince. Ancak sakın TV'den yayını kesmek, kapalı oy gibi yollara girmeyin. Başı dik, mert kaldırın ellerinizi, görelim kim bizi itham ediyor" paylaşımında bulundu.





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