Galatasaray'da merak edilen soru: "10 günde 43 üye nasıl bulunacak"

30 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlık yarışına girmeyi düşünenler, yönetim, denetleme, disiplin ve sicil kurulları ile birlikte toplam 43 genel kurul üyesinden oluşacak listelerini belirlemek zorunda.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da merak edilen soru: '10 günde 43 üye nasıl bulunacak'
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30 Mart 2022 08:40
Galatasaray Kulübü, başkan Burak Elmas ve yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi nedeniyle yeniden seçim atmosferine girdi.

26 Mart Cumartesi saat 10.00'da başlayıp ertesi günün ilk saatlerine sarkan olağan mali genel kurul sonrası tüzük gereği seçime gitmesi gereken Elmas, herkesin merakla beklediği bu tarihi 30 Nisan Cumartesi olarak belirledi.

Ancak camiada birçok kişi, Elmas'ın açıkladığı takvimi 'baskın seçim' olarak değerlendiriyor.

Tüzüğe göre son tarih 8 Nisan

Sarı kırmızılı kulübün tüzüğüne göre, 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacak üyeler, 8 Nisan Cuma gününe kadar listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etmek zorunda.

Bu zorlu göreve soyunan üyeler sadece 10 gün içinde Yönetim Kurulu (1 başkan, 15 üye), Denetim Kurulu (3 asil, 3 yedek), Sicil Kurulu (7 asil, 3 yedek), Disiplin Kurulu (7 asil, 5 yedek) adayı olarak toplam 43 isim belirlemek zorunda.

Bu da birçok ismin geri adım atmasına neden oldu.

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