Galatasaray'da merak edilen soru: '10 günde 43 üye nasıl bulunacak'

Galatasaray Kulübü, başkan Burak Elmas ve yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi nedeniyle yeniden seçim atmosferine girdi.



26 Mart Cumartesi saat 10.00'da başlayıp ertesi günün ilk saatlerine sarkan olağan mali genel kurul sonrası tüzük gereği seçime gitmesi gereken Elmas, herkesin merakla beklediği bu tarihi 30 Nisan Cumartesi olarak belirledi.



Ancak camiada birçok kişi, Elmas'ın açıkladığı takvimi 'baskın seçim' olarak değerlendiriyor.



Tüzüğe göre son tarih 8 Nisan



Sarı kırmızılı kulübün tüzüğüne göre, 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacak üyeler, 8 Nisan Cuma gününe kadar listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etmek zorunda.



Bu zorlu göreve soyunan üyeler sadece 10 gün içinde Yönetim Kurulu (1 başkan, 15 üye), Denetim Kurulu (3 asil, 3 yedek), Sicil Kurulu (7 asil, 3 yedek), Disiplin Kurulu (7 asil, 5 yedek) adayı olarak toplam 43 isim belirlemek zorunda.



Bu da birçok ismin geri adım atmasına neden oldu.





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