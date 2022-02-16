Galatasaray'da menajer dosyası açılıyor

"Üyelerimize söz vermiştim. Geçmişte yapılan tüm menajerlik sözleşmelerini, hangi oyuncu için ne kadar komisyon alındığını bütün kamuoyuna açıklayacağım." Bu sözler Burak Elmas'a ait. Galatasaray Başkanı, daha önce dile getirdiği bu planı, geçen hafta Sözcü Gazetesi'ne verdiği özel röportajda da anlatmıştı. Sarı-kırmızılı camiada gözler Elmas'a çevrildi. Dünkü yönetim kurulu toplantısında, Galatasaray Başkanı ve ekibinin önüne bu konuyla ilgili raporun geldiği öğrenildi.Sözcü Gazetesi'nden Mesut Yıldırım'ın haberine göre; KPMG'nin hazırladığı raporun detaylı incelenmesinin ardından Elmas'ın, son 5 yılın transferleri ile ilgili detayları önümüzdeki hafta üyelerle düzenlecek toplantıda paylaşması bekleniyor.Raporda, transfer bedellerinin yanı sıra oyuncu temsilcileri ve aracılara verilen komisyonların detaylı olarak yer aldığı belirtiliyor. Transfermarkt verilerine göre Cimbom'un söz konusu 5 sezonda en yüksek maliyetle transfer ettiği oyuncular Diagne (13 milyon €), Belhanda (10 milyon €) ve Luyindama (8 milyon €).