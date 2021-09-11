Galatasaray'da Mbaye Diagne planı

Mbaye Diagne için 5 milyon euronun altındaki teklifleri geri çeviren Galatasaray, oyuncusunun değerli olduğunu gösterdi.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Galatasaray'da Mbaye Diagne planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2021 10:56
Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti, transfer dönemi başında gelecek ilk teklife satmaya hazır olduğu Diagne'yi yükselen performansı sebebiyle takımda tuttu.

Sarı kırmızılılar, İtalya'dan Cagliari ve Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyon Euro altı teklifleri değerlendirmeye almadı. 29 yaşındaki Senegalli golcünün iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, bu sezon Mbaye Diagne'den maksimum verimi almaya çalışacak. Devre arasında ise gelebilecek olası tekliflere karşı 5 milyon euro üstündeki rakamlar değerlendirilecek.

Mbaye Diagne, Ocak 2018'den bu yana 66 maçta attığı 53 golle ligin en skorer ismi konumunda bulunuyor. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.