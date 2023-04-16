Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü santrforu Mauro İcardi, önceki gün 6-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında da klasını konuşturup 3 gol, 1 asiste imza attı.Arjantinli futbolcu skor üretmekle kalmadı; 5 anahtar pas verdi ve sadece 1 kez top kaybı yaptı. Bu sezon özellikle büyük maçlarda (Beşiktaş 2 gol, Fenerbahçe 1 gol, 1 asist, Trabzonspor 1 gol, 1 asist) yaptığı skor katkısıyla öne çıkan Arjantinli futbolcu, sarı kırmızılı formayla çıktığı 16 lig karşılaşmasında 12 gol, 7 asiste ulaştı. Ligde toplam 19 gole katkı veren İcardi, hat-trick yaptığı Kayserispor maçının topunu hatıra olarak alırken, takımdaki geleceği konusundaki sözleriyle de taraftarların yüreğine su serpti.PSG'den bir sezonluğuna kiralık olarak transfer edilen İcardi, "Seneye kalacak mısın?" sorusuna verdiği yanıtta, "Sezon bitince konuşuruz diye anlaşmıştık. Son maçtan sonra başkanla mutlaka konuşma yapılır" diyerek, takımda kalmaya sıcak baktığını ima etti.G.Saray, idmanlarda, yüksekliği istenildiği gibi ayarlanabilen teknolojik barajlarla çalışıyor. Kerem'in Kayseri maçında attığı frikik golü de 'zıplayan baraj'la yaptığı çalışmaların bir ürünü.