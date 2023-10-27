Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceğine henüz karar verilmedi.
Bayern Münih maçında doktorların itirazına rağmen iğneyle oynayan Arjantinli golcünün Rize deplasmanında oynayabilmesi adına özel bir tedavi programı uygulanıyor. Bayern Münih maçındaki benzer bir çözüm ise Icardi'nin sonraki haftalardaki durumu adına riskler taşıyor.
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Bayern Münih maçında doktorların itirazına rağmen iğneyle oynayan Arjantinli golcünün Rize deplasmanında oynayabilmesi adına özel bir tedavi programı uygulanıyor. Bayern Münih maçındaki benzer bir çözüm ise Icardi'nin sonraki haftalardaki durumu adına riskler taşıyor.
MAURO ICARDI RİZE'DE OYNAYACAK MI? O HABER İÇİN TIKLAYINIZ