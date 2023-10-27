29 Ekim

Galatasaray'da Mauro Icardi riski

Galatasaray son dakika haberleri: Bayern Münih maçında doktorların itirazına rağmen iğneyle oynayan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Rize deplasmanında oynayabilmesi adına özel bir tedavi programı uygulanıyor. Bayern Münih maçındaki benzer bir çözüm ise Icardi'nin sonraki haftalardaki durumu adına riskler taşıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Mauro Icardi riski
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ekim 2023 09:35
Son güncelleme 27 Ekim 2023 09:36
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceğine henüz karar verilmedi.

Bayern Münih maçında doktorların itirazına rağmen iğneyle oynayan Arjantinli golcünün Rize deplasmanında oynayabilmesi adına özel bir tedavi programı uygulanıyor. Bayern Münih maçındaki benzer bir çözüm ise Icardi'nin sonraki haftalardaki durumu adına riskler taşıyor.

MAURO ICARDI RİZE'DE OYNAYACAK MI? O HABER İÇİN TIKLAYINIZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery