Galatasaray'da Mauro Icardi profesyonellik dersi verdi!

Beşiktaş derbisinden bu yana ağrıları ile sahaya çıkan ve her maç öncesi iğne olan Galatasaray'ın golcüsü, verilen 4 günlük izinde herhangi bir yere gitmedi ve İstanbul'da kaldı.
Tedavisini sürdüren yıldız oyuncunun bu şekilde davranması hem teknik ekibi hem de sağlık heyetini memnun etti.
Son dönemde iğne ile sahadaki yerini alan Icardi'nin bu fedekarlığına rağmen performansındaki düşüş dikkat çekiyordu. Sezon başlangıcındaki formundan uzak kalan Arjantinli oyuncunun, milli aradan sonra tekrar kendini bulması umut ediliyor.
ÇOK MOTİVE ÇALIŞIYOR
Tedavi süreci iyi giden Cim-Bom'un yıldız isminin zorlu takvim öncesi uzun seyahatler yerine İstanbul'da kalmasının önemine dikkat çekildi.
Çok motive bir şekilde çalıştığı söylenen Icardi'nin, ligde ve Avrupa'da oynanacak zorlu maçlar öncesi bu şekilde konsantre olmasının takım arkadaşlarını da olumlu yönde etkilemesinin beklendiği bildirildi.
TORREIRA GERİ DÖNDÜ
Bu sezon Galatasaray'ın en etkili isimleri arasında yer alan Torreira, Teknik Direktör Okan Buruk'tan ekstra izin aldı. 4 günlük iznin ardından tatil süresini uzatan Uruguaylı oyuncu, İstanbul'a dönerek çalışmalara katıldı.
Tedavisini sürdüren yıldız oyuncunun bu şekilde davranması hem teknik ekibi hem de sağlık heyetini memnun etti.
Son dönemde iğne ile sahadaki yerini alan Icardi'nin bu fedekarlığına rağmen performansındaki düşüş dikkat çekiyordu. Sezon başlangıcındaki formundan uzak kalan Arjantinli oyuncunun, milli aradan sonra tekrar kendini bulması umut ediliyor.
ÇOK MOTİVE ÇALIŞIYOR
Tedavi süreci iyi giden Cim-Bom'un yıldız isminin zorlu takvim öncesi uzun seyahatler yerine İstanbul'da kalmasının önemine dikkat çekildi.
Çok motive bir şekilde çalıştığı söylenen Icardi'nin, ligde ve Avrupa'da oynanacak zorlu maçlar öncesi bu şekilde konsantre olmasının takım arkadaşlarını da olumlu yönde etkilemesinin beklendiği bildirildi.
TORREIRA GERİ DÖNDÜ
Bu sezon Galatasaray'ın en etkili isimleri arasında yer alan Torreira, Teknik Direktör Okan Buruk'tan ekstra izin aldı. 4 günlük iznin ardından tatil süresini uzatan Uruguaylı oyuncu, İstanbul'a dönerek çalışmalara katıldı.