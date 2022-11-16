Galatasaray'da son dönemin formda ismi Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili önemli adımlar atılacak.



Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na (UFEF) katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "PSG verirse Icardi'nin bonservisini almak isteriz" açıklamasını yapmıştı. Son 3 karşılaşmada 4 gole katkı sağlayarak (3 gol-1 asist) adeta patlama yapan 29 yaşındaki Arjantinli yıldız için harekete geçme kararı alan Sarı-Kırmızılı yönetim, Dünya Kupası arasını fırsat bilecek.



BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TOPLANTI



Kiralık yıldızının tapusunu almak isteyen Galatasaraylı yetkililerinin, Fransız kulübünden görüşme talep ettiği ve birkaç gün içinde bir toplantı gerçekleştirileceği öğrenildi.



750 BİN EUROSUNU G.SARAY ÖDÜYOR



Sezon sonuna kadar geçici transfer ile kadroya katılan İcardi'nin 6 milyon 750 bin Euro'luk maaşının 750 bin Euro'sunu Galatasaray ödüyor.







