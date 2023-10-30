Galatasaray'da Mauro Icardi için çarpıcı karar

Beşiktaş derbisinde sakatlık yaşayan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi,Bayern Münih ve Rizespor maçlarında iğneyle sahada yer almıştı. Arjantinli yıldızın son durumu belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Mauro Icardi için çarpıcı karar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2023 08:18
Galatasaray'da geçen sezon takıma katılan ve geldiği günden beri neredeyse çıktığı her karşılaşmada skora katkı vermeyi başaran Mauro Icardi, Beşiktaş maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

ANTRENMANLARDA OLMAYACAK

Bayern karşısında 1 gol atan, önceki gün Rizespor maçında zaferi getiren golün asistini yapan tecrübeli forvetin, bir süre daha fedakârlık yapacağı öğrenildi. Hocası Okan Buruk'un söylediği gibi antrenmanlarda yer almayan Icardi, sadece maç günlerinde iğne olacak ve maçlarda forma giyecek.



MİLLİ ARAYA KADAR DEVAM EDECEK

Bu doğrultuda 3 Kasım'da Kasımpaşa, 8 Kasım'da Bayern Münih ve 11 Kasım'da Hatayspor mücadelelerinde iğne ile oynayacak. Söz konusu 3 karşılaşmanın ardından da milli ara verilecek. Arjantinli süperstarın, bu arada tamamen dinlenme ve iyileşme fırsatı bulup, milli mesai sonrasında tamamen hazır hale geleceği bildirildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery