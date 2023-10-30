Galatasaray'da Mauro Icardi için çarpıcı karar

Galatasaray'da geçen sezon takıma katılan ve geldiği günden beri neredeyse çıktığı her karşılaşmada skora katkı vermeyi başaran Mauro Icardi, Beşiktaş maçında talihsiz bir sakatlık yaşadı.
ANTRENMANLARDA OLMAYACAK
Bayern karşısında 1 gol atan, önceki gün Rizespor maçında zaferi getiren golün asistini yapan tecrübeli forvetin, bir süre daha fedakârlık yapacağı öğrenildi. Hocası Okan Buruk'un söylediği gibi antrenmanlarda yer almayan Icardi, sadece maç günlerinde iğne olacak ve maçlarda forma giyecek.
MİLLİ ARAYA KADAR DEVAM EDECEK
Bu doğrultuda 3 Kasım'da Kasımpaşa, 8 Kasım'da Bayern Münih ve 11 Kasım'da Hatayspor mücadelelerinde iğne ile oynayacak. Söz konusu 3 karşılaşmanın ardından da milli ara verilecek. Arjantinli süperstarın, bu arada tamamen dinlenme ve iyileşme fırsatı bulup, milli mesai sonrasında tamamen hazır hale geleceği bildirildi.
ANTRENMANLARDA OLMAYACAK
Bayern karşısında 1 gol atan, önceki gün Rizespor maçında zaferi getiren golün asistini yapan tecrübeli forvetin, bir süre daha fedakârlık yapacağı öğrenildi. Hocası Okan Buruk'un söylediği gibi antrenmanlarda yer almayan Icardi, sadece maç günlerinde iğne olacak ve maçlarda forma giyecek.
MİLLİ ARAYA KADAR DEVAM EDECEK
Bu doğrultuda 3 Kasım'da Kasımpaşa, 8 Kasım'da Bayern Münih ve 11 Kasım'da Hatayspor mücadelelerinde iğne ile oynayacak. Söz konusu 3 karşılaşmanın ardından da milli ara verilecek. Arjantinli süperstarın, bu arada tamamen dinlenme ve iyileşme fırsatı bulup, milli mesai sonrasında tamamen hazır hale geleceği bildirildi.