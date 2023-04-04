Galatasaray'da Mauro Icardi için acil önlem!

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, son dönemin suskun golcüsü Mauro Icardi ile konuştu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mauro Icardi için acil önlem!
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04 Nisan 2023 09:45
Galatasaray'da son dönemde tutuk gözüken ve gol atamayan Mauro Icardi'nin, istediğini yapamamaktan dolayı moralsiz olduğu ifade edildi. Bunu ortadan kaldırmak da Teknik Direktör Okan Buruk'a düştü.

Adana Demirspor maçını boş geçen ve oyundan çıkarken direkt soyunma odasına giden yıldızın, ne takım içinden herhangi biriyle ne de teknik kadroyla en ufak bir sorununun olmadığı öğrenildi. 29 yaşındaki golcü, maç bitiminde de üzgün gözükmüş, bu hali kafa karıştırmıştı.

Icardi'nin bu durumunun tesislerde de devam ettiği belirlendi. Kimseyle herhangi bir sorunu olmayan Icardi'nin gol atamamaktan dolayı moralsiz olduğu bildirildi.

Buruk, istediği pasları alamayan ve gol atamadığı için de mutsuz bir görüntü çizen Icardi ile görüştü. Başarılı teknik adamın, futbolcusuna, "Sana güveniyoruz. Yine o golleri atacaksın. Gol atman elbette önemli ama zaten büyük maçlarda üzerine düşeni yaptın" dediği öğrenildi.



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