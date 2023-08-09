Galatasaray'da Mauro Icardi geri döndü!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi.
Slovenya'daki Strovice Stadı'nda oynanan maçı Sarı Kırmızılılar 3-0 kazandı. Cimbom'un gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.
ICARDI GERİ DÖNDÜ
Geçtiğimiz sezon lige damgasını vuran Mauro Icardi, yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Galatasaray'a kavuştu. İmzayı atar atmaz çalışmalara başlayan Arjantinli süperstar, dün akşam da kadroda yer aldı.
30 yaşındaki forvet, 75. dakikada Cedric Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu. Icardi, oyuna girdikten sonra birkaç pozisyona girerken, eski günlerinden birkaç kesit sundu.
Slovenya'daki Strovice Stadı'nda oynanan maçı Sarı Kırmızılılar 3-0 kazandı. Cimbom'un gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.
ICARDI GERİ DÖNDÜ
Geçtiğimiz sezon lige damgasını vuran Mauro Icardi, yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucunda Galatasaray'a kavuştu. İmzayı atar atmaz çalışmalara başlayan Arjantinli süperstar, dün akşam da kadroda yer aldı.
30 yaşındaki forvet, 75. dakikada Cedric Bakambu'nun yerine oyuna dahil oldu. Icardi, oyuna girdikten sonra birkaç pozisyona girerken, eski günlerinden birkaç kesit sundu.