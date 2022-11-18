Sezon başı flaş transferlere imza atan Galatasaray'da yıldız isimler haftalar ilerledikçe kendini göstermeye başladı. Sarı kırmızılılar son 2 haftada oynadığı futbolla taraftarını mutlu etti.Derbide Beşiktaş'a karşı etkili futbol oynayan Galatasaray 3 puana Icardi ile uzandı. Aslan, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada zorlu Başakşehir deplasmanından 7 golle döndü. Başakşehir maçında yeni transferlerin uyumu camiayı mutlu etti.Belçikalı yıldız Dries Mertens 1 gol atarken oynadığı etkili futbolla Okan Buruk'u mutlu etti. Galatasaray'da sezon başında kadroya katılan Dries Mertens ve Juan Mata başarılı futbolları ile geçer not aldı. Örnek kişilikleri, çalışma tempoları ve takıma katkılarıyla öne çıkan iki yıldız futbolcu, sadece taraftarın kalbini çalmakla kalmadı, teknik direktör Okan Buruk ve yönetimin de övgüsünü kazandı.1+1 yıllık sözleşme yapılan Mata yıllık 1.9 milyon euro kazanırken, Belçikalı isim ise 2.9 milyon euro alıyor. Sarı-kırmızılıların hücum aksiyonlarını sırtlayan Mata ve Mertens'in +1 opsiyon maddeleri devreye sokulması kararı alındı. Buruk iki oyuncu için de olumlu rapor sunduğu öğrenildi.Belçika ile daha önce dünya üçüncülüğü yaşayan 35 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyerinde 3. kez Dünya Kupası finallerinde sahne alacak. Belçika A Milli Takımı'nın formasını 106 kez giyen Mertens, 21 kez gol sevinci yaşadı.