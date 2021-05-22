Galatasaray'da Marcao yeni sözleşmeye imza atıyor!

Galatasaray, gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Marcao ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı oyuncuyla bugün kontrat imzalayacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Marcao yeni sözleşmeye imza atıyor!
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22 Mayıs 2021 14:38
Marcao
Marcao
Galatasaray
Galatasaray'da uzun süredir beklenen imza bugün atılacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, Marcao'nun sözleşmesini sözleşmesini bugün uzatacak.

Brezilyalı stoperin ücretine zam da yapılarak 3 yıllık kontrat bugün Türk Telekom Stadyumu'nda imzalanacak.

15 MİLYON EUROLUK TEKLİF...

Daha önce Marcao için Zenit'in devreye girdiği yazılmıştı. Rus eibinin Galatasaray'a bu transfer için 15 milyon euroluk teklf yapmaya hazırlandığı belirtilmişti.

Ayrıca Lokomotiv Moskova'nın devreye girdiği ve Marcao'nun menajeriyle de ilk temasların gerçekleştirildiği duyurulmuştu.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


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