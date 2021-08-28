Galatasaray'da Marcao'nun yerine Kaan Ayhan

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Marcao ile yolların ayrılma kararının alınmasının ardından transferde gündeme Kaan Ayhan geldi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Marcao'nun yerine Kaan Ayhan
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28 Ağustos 2021 10:52
Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem'e fiziksel müdahalede bulunan Marcao, kadro dışı bırakılmıştı.

Brezilyalı stoper için Galatasaray'a şu ana kadar iki teklif geldi.  İtalyan ekibi Napoli 6 milyon euro önerirken, Krasnodar 8 milyon eurol'uk bir teklif sundu. Sarı-Kırmızılılar ise 10 milyon euro civarında bir rakam istiyor. Eğer talep edilen rakama çıkılırsa satış gerçekleştirilecek.

Buradan gelecek rakam ise Kaan Ayhan için kullanılacak. Oyuncunun kulübü Sassuolo, 6 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Marcao'nun resmen satılması halinde elde edilecek gelire göre Sassuolo'yla Kaan için son bir temasta bulunulacak.


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