Galatasaray'da Marcao'nun durumu maç saatinde belli olacak

Galatasaray'da Sivasspor maçı öncesi hafif sakatlığı bulunan Marcao'nun durumunun maç saatinde belli olacağı belirtildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Marcao'nun durumu maç saatinde belli olacak
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13 Aralık 2021 11:08
Galatasaray'da savunmanın bel kemiği Marcao'nun hafif bir sakatlığı bulunuyordu. Bu anlamda Brezilyalı stoperin, Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada sahada yer alıp, almayacağı ise merak konusuydu.

Kulüpten yapılan açıklamada Marcao'nun durumuyla ilgili "Günü tedaviyle geçiren Marcao Teixeira'nın müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar, Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek" ifadelerine yer verildi.


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