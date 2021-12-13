Galatasaray'da Marcao'nun durumu maç saatinde belli olacak

Galatasaray'da savunmanın bel kemiği Marcao'nun hafif bir sakatlığı bulunuyordu. Bu anlamda Brezilyalı stoperin, Sivasspor ile oynanacak karşılaşmada sahada yer alıp, almayacağı ise merak konusuydu.



Kulüpten yapılan açıklamada Marcao'nun durumuyla ilgili "Günü tedaviyle geçiren Marcao Teixeira'nın müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar, Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek" ifadelerine yer verildi.





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