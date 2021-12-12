Galatasaray'da Marcao müjdesi!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan stoper oyuncusu Marcao'nun son durumu bugün belli oldu.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Marcao müjdesi!
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12 Aralık 2021 11:37
Galatasaray'da Lazio maçının kahramanlarından Marcao'nun durumu belli oldu.

İtalya'daki karşılaşma öncesi sol kasık adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Brezilyalı futbolcu, soyunma odasında yapılan tedaviyle sahaya çıkmıştı.

Buna rağmen müthiş bir performans ortaya koyan Marcao'nun tedavisine Lazio maçından sonra başlandı.

Genç oyuncunun Sivas karşısında forma giyip giymeyeceği, bugünkü risk/analiz karşılaştırılmasına göre belli oldu. Brezilyalı futbolcu, Sivasspor maçı kafilesine dahil edildi.


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