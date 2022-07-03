Galatasaray'da Marcao kontrolden geçecek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün yaptığı açıklamada; Marcao'nun transfer görüşmeleri yaptığı için izinli olduğunu söyledi.Buruk, "Marcao bizim oyuncumuz, talipleri olacak tabii. Geçen seneyi çok iyi geçirdi. Kulübümüz bununla ilgili görüşmeleri yapıyor. Sonuçta bu bizim oyuncumuz. 'Teklif gelir, anlaşılır bu iş olabilir ama olmadığı sürece de gelip orada işime devam edeceğim, benim işim bu zaten' dedi. Kulübümüzün uygun gördüğü bir değer olursa gitme ihtimali var ama olmazsa da gelip bizimle beraber burada oynamaya devam edecek." dedi.İspanyol basını ise; Marcao'nun Sevilla için hafta başında sağlık kontrollerinden geçeceğini duyurdu. Haberin içeriğinde, 'Sevilla Marcao'yu kapsamlı bir sağlık testinden geçirecek. Sezon öncesi yaz kampına yetiştirilmeye çalışılıyor' bilgisi paylaşıldı. Marcao, da yönetimle görüşüp, transferi için kolaylık talep etmişti.