Galatasaray'da Marcao için geri dönüş ihtimali

Galatasaray'ın 2022 yılında Sevilla'ya sattığı Marcao'nun geri dönme ihtimali ortaya çıktı. Detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da Marcao için geri dönüş ihtimali
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28 Haziran 2024 17:25
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz Marcao gelişmesi yaşandı.

2022 yılının Temmuz ayında 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı savunma oyuncusu, İspanyol kulübünde gözden düştü.

Yeni sezon öncesinde kadroda düşünülmeyen isimlere takım bulmaları için bilgilendirme yapan Sevilla, 28 yaşındaki Marcao ve menajerine durumu bildirdi.

Sevilla'nın bu kararının ardından Türkiye ve Yunanistan'dan, Marcao'nun transferi için bazı kulüplerin devreye girdiği ortaya çıktı.

İspanyol basını Sevilla'da bu ayrılık gelişmesinin ardından Galatasaray'ın Marcao'yu yeniden sarı-kırmızılı takımda görmek istediğini duyurdu.

Galatasaray'ın Marcao transferinde tek sorunun, Brezilyalı futbolcunun 2 milyon euroyu aşan maaşının olduğu kaydedildi.

Sevilla'da iki sezonda 21 resmi maçta 1263 dakika süre alabilen Marcao 1 gol atarken, 6 kez sarı kart gördü.

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