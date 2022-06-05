Galatasaray'da Marcao Avrupa kıskacında!

Haftaya başkanını seçecek Galatasaray'da yeni yönetimi transferde zorlu bir süreç bekliyor.



Başta orta saha olmak üzere takviyelere ihtiyacı olan sarı-kırmızılılardan ayrılan isimler de olacak. Takımın yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'ya resmi teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle İtalyan kulübü Atalanta'nın Marcao için ısrarcı olduğu öğrenildi.



HAYALİ BREZİLYA MİLLİ TAKIMI



Geçen yaz da Napoli'nin gündemine gelen Brezilyalı stoper, Avrupa Ligi'nde sezonun 11'ine seçildi ve tüm dikkatleri üzerine çekti. Atalanta cephesi, Galatasaray'ın 11 Haziran'daki seçiminden sonra resmi teklifini yapacak.



Sarı-kırmızılı kulüple 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Marcao'ya 15-20 milyon Euro arasında değer biçiliyor. Oyuncuyla ilgili bir iddia da İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan geldi. Sevilla'nın, Aston Villa'ya 41 milyon Euro'ya sattığı stoper Diego Carlos'un yerine alternatif isimlere yöneldiği ve Marcao'yu gündemine aldığı ifade edildi.



Bugün 26 yaşına basacak Sambacı ise, İtalya Ligi'ne transfer olmaya daha sıcak bakıyor. Brezilya Milli Takımı'na seçilme hayali kuran Marcao, kulüplerin anlaşması halinde Atalanta forması giymeye hazır.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ