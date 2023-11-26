Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi endişe!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma boyunca saha zemininin bozuk olması nedeniyle her iki takımın oyuncularının da top kontrolünde zorlandıkları gözüktü.
Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi bu durum Galatasaray taraftarını endişelendirdi.
İşte o görüntüler...
Karşılaşma boyunca saha zemininin bozuk olması nedeniyle her iki takımın oyuncularının da top kontrolünde zorlandıkları gözüktü.
Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi bu durum Galatasaray taraftarını endişelendirdi.
İşte o görüntüler...
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