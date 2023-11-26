Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi endişe!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 4-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı. Karşılaşma boyunca dikkat çeken anlar ise saha zemininin bozukluğu oldu. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Manchester United maçı öncesi endişe!
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26 Kasım 2023 10:04
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma boyunca saha zemininin bozuk olması nedeniyle her iki takımın oyuncularının da top kontrolünde zorlandıkları gözüktü.

Sarı-kırmızılılarda Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Manchester United maçı öncesi bu durum Galatasaray taraftarını endişelendirdi.

İşte o görüntüler...




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