Galatasaray'da Luyindama'nın ayrılık anlaşması!

Galatasaray'ın Kongolu savunma oyuncusu Luyindama, Belçika ekibi Antwerp'e kiralık olarak gidiyor. Anlaşmanın kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray'da Luyindama'nın ayrılık anlaşması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ocak 2022 08:47
Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, bir süredir Luyindama için Belçika ekibi Antwerp ile görüşmeler gerçekleştiriyordu. Cim Bom'un Kongolu oyuncusu için gerçekleştirdiği görüşmelerde sona gelindi.

Sarı kırmızılıların Kongolu savunma oyuncusu Luyindama, Belçika yolcusu. Tecrübeli stoper, Antwerp takımına kiralık olarak verilecek.

MAAŞININ BİR KISMI G.SARAY'DAN

Luyindama'nın maaşının bir bölümü ise yine Galatasaray tarafından karşılanacak. Bu arada sakatlığını atlatan Luyindama, dünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara geri döndü.

19 MAÇ 1 GOL

Galatasaray'a toplam 8 milyon Euro'yu bulan bir maliyetle gelen yıldız stoper, bu sezon 19 karşılaşmada forma giyip 1 kez ağları sarstı. Toplam 1209 dakika süre aldı.

Sarı-kırmızılılar'ın Luyindama'nın yerine savunmayı yerli bir futbolcuyla takviye etmesi bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.