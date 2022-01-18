Galatasaray'da Luyindama'nın ayrılık anlaşması!

Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar, bir süredir Luyindama için Belçika ekibi Antwerp ile görüşmeler gerçekleştiriyordu. Cim Bom'un Kongolu oyuncusu için gerçekleştirdiği görüşmelerde sona gelindi.



Sarı kırmızılıların Kongolu savunma oyuncusu Luyindama, Belçika yolcusu. Tecrübeli stoper, Antwerp takımına kiralık olarak verilecek.



MAAŞININ BİR KISMI G.SARAY'DAN



Luyindama'nın maaşının bir bölümü ise yine Galatasaray tarafından karşılanacak. Bu arada sakatlığını atlatan Luyindama, dünkü idmanda takımla birlikte çalışmalara geri döndü.



19 MAÇ 1 GOL



Galatasaray'a toplam 8 milyon Euro'yu bulan bir maliyetle gelen yıldız stoper, bu sezon 19 karşılaşmada forma giyip 1 kez ağları sarstı. Toplam 1209 dakika süre aldı.



Sarı-kırmızılılar'ın Luyindama'nın yerine savunmayı yerli bir futbolcuyla takviye etmesi bekleniyor.







