Galatasaray'da Luyindama için stratejik hamle!

Devre arası için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da gözler iç transfere çevrildi.
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre sarı - kırmızılılar, Luyindama için yeni bir sözleşme hazırladı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu para kazanmadan göndermek istemeyen Galatasaray Yönetimi'nin en az 2 yıllık bir kontrat hazırladığı ortaya çıktı.
Kongolu stoperin menajeriyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Bu sezon Galatasaray forması ile 14 resmi maça çıkan Luyindama, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre sarı - kırmızılılar, Luyindama için yeni bir sözleşme hazırladı.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu para kazanmadan göndermek istemeyen Galatasaray Yönetimi'nin en az 2 yıllık bir kontrat hazırladığı ortaya çıktı.
Kongolu stoperin menajeriyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Bu sezon Galatasaray forması ile 14 resmi maça çıkan Luyindama, 1 kez gol sevinci yaşadı.