Galatasaray'da Luyindama için stratejik hamle!

Devre arası için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da gözler iç transfere çevrildi.



Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre sarı - kırmızılılar, Luyindama için yeni bir sözleşme hazırladı.



Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu para kazanmadan göndermek istemeyen Galatasaray Yönetimi'nin en az 2 yıllık bir kontrat hazırladığı ortaya çıktı.



Kongolu stoperin menajeriyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.



Bu sezon Galatasaray forması ile 14 resmi maça çıkan Luyindama, 1 kez gol sevinci yaşadı.



