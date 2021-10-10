Galatasaray'da Luyindama için stratejik hamle!

Devre arasında transfer çalışmalarına devam edecek olan Galatasaray'da sezon sonunda bitecek olan sözleşmeler için de kollar sıvandı.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Luyindama için stratejik hamle!
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10 Ekim 2021 11:29
Devre arası için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da gözler iç transfere çevrildi.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre sarı - kırmızılılar, Luyindama için yeni bir sözleşme hazırladı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncuyu para kazanmadan göndermek istemeyen Galatasaray Yönetimi'nin en az 2 yıllık bir kontrat hazırladığı ortaya çıktı.

Kongolu stoperin menajeriyle görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Bu sezon Galatasaray forması ile 14 resmi maça çıkan Luyindama, 1 kez gol sevinci yaşadı.


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