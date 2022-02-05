Sezon başında 11 oyuncuya 25 milyon Euro kiralama bedeli+bonservis harcayan Galatasaray'ın ara transferde kasasından para çıkmadı. Gomis ve Semih Kaya bonservisleri elinde gelirken, Pena ve Pulgar'a kiralama ücreti ödenmedi. Oyuncu satışı yapamadığı için kemer sıkmak zorunda kalan sarı kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'i ise 6 milyon Euro'ya Beşiktaş'a kaptırdı. Başkan Burak Elmas, danışmanlığına getirdiği Luis Campos'tan sezon sonunda çok umutlu. Portekizli futbol adamından Avrupa'daki bağlantılarını Marcao, Nelsson, Kerem ve Muhammed için kullanması isteniyor.



Campos sayesinde sezon sonunda yüksek rakamlara oyuncu satışı yapmayı planlayan yönetim, gençleşen kadroyu 3-4 nokta takviye ile tamamlayacak. 8.5 milyon euro bonservisle alınan Luyindama'nın bedelsiz olarak Suudi Arabistan'a (Al-Taawon) kiralanmasını sağlayan Portekizli futbol direktörü özelikle Marcao ve Kerem için çalışmalara başladı. İki oyuncuyu da Avrupa'da çok sayıda kulüp yakından takip ediyor.



SİHİRBAZI İSTEYEN ÇOK



Harry Potter sevinciyle 'Cimbom'un sihirbazı' olarak anılan Kerem Aktürkoğlu'nu Avrupa'dan çok sayıda kulüp takip ediyor. Kısa süre önce adı Lyon, Roma, Atalanta ve Sevilla ile anılan 23 yaşındaki yıldız, bu sezon 35 maçta 8 gol, 6 asistle oynadı.





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