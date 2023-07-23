Galatasaray'da Lucas Torreira'nın son durumu

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Lucas Torreira'nın Zalgiris ile Litvanya'da oynanacak ön eleme maçına götürülüp götürülmeyeceği belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Lucas Torreira'nın son durumu
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23 Temmuz 2023 13:35
Galatasaray'da sakatlığı bulunan Lucas Torreira'nın son durumu belli oldu.

İç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilen Lucas Torreira, Portekiz'de tedavi oldu.

Bireysel salon çalışmalarına başlayan Torreira, ismi UEFA'ya bildirilse de Zalgiris ile Litvanya'da oynanacak ön eleme maçına götürülmeyecek. 

31 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maçta görev alan Lucas Torreira bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.

 

 
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