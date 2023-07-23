Galatasaray'da sakatlığı bulunan Lucas Torreira'nın son durumu belli oldu.
İç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilen Lucas Torreira, Portekiz'de tedavi oldu.
Bireysel salon çalışmalarına başlayan Torreira, ismi UEFA'ya bildirilse de Zalgiris ile Litvanya'da oynanacak ön eleme maçına götürülmeyecek.
31 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maçta görev alan Lucas Torreira bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.
İç yan bağında 2. derece zorlanma ve dizinde kemik ödemi tespit edilen Lucas Torreira, Portekiz'de tedavi oldu.
Bireysel salon çalışmalarına başlayan Torreira, ismi UEFA'ya bildirilse de Zalgiris ile Litvanya'da oynanacak ön eleme maçına götürülmeyecek.
31 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Galatasaray formasıyla 31 resmi maçta görev alan Lucas Torreira bu karşılaşmalarda 1 asistlik performans sergiledi.