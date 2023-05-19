Galatasaray'da Lucas Torreira'nın sırrı babası

Galatasaray'da son dönemin en başarılı ismi olan ve performansıyla orta sahayı adeta tek başına ayakta tutan Lucas Torreira'daki değişimin nedeni ortaya çıktı.
KIRILMA NOKTASI AİLESİNİN GELMESİ
Uruguaylı futbolcu için kırılma noktası ailesinin İstanbul'a gelmesi oldu. Torreira'nın kısa süre önce babası Ricky Torreira ve yakın bir dostunun İstanbul'a gelmesiyle beraber tamamen sahaya odaklandığı bildirildi.
Ricky Torreira geçen hafta Florya'da gerçekleşen organizasyona da katılmıştı. Trabzonspor maçında yaptığı kritik hata ile gol yenilmesine sebep olan Torreira'nın gördüğü desteğin kendisini motive ettiği belirtildi.
BÜYÜK ÖVGÜ ALDI
Trabzonspor maçından sonra hata yapmayan 27 yaşındaki futbolcu çalışkanlığı ile orta sahayı toparladı ve büyük övgü aldı. Teknik Direktör Okan Buruk'un performansından çok memnun olduğu Lucas Torreira'da kendisini gördüğü öğrenildi.
Galatasaray'ın yaz döneminde 6 milyon euroya Arsenal'den kadrosuna kattığı Torreira için başta Milan olmak üzere İtalyan kulüplerinin 12-15 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor. Bu arada Cim-Bom dün gerçekleştirdiği taktik çalışmayla Sivasspor'la cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
KIRILMA NOKTASI AİLESİNİN GELMESİ
Uruguaylı futbolcu için kırılma noktası ailesinin İstanbul'a gelmesi oldu. Torreira'nın kısa süre önce babası Ricky Torreira ve yakın bir dostunun İstanbul'a gelmesiyle beraber tamamen sahaya odaklandığı bildirildi.
Ricky Torreira geçen hafta Florya'da gerçekleşen organizasyona da katılmıştı. Trabzonspor maçında yaptığı kritik hata ile gol yenilmesine sebep olan Torreira'nın gördüğü desteğin kendisini motive ettiği belirtildi.
BÜYÜK ÖVGÜ ALDI
Trabzonspor maçından sonra hata yapmayan 27 yaşındaki futbolcu çalışkanlığı ile orta sahayı toparladı ve büyük övgü aldı. Teknik Direktör Okan Buruk'un performansından çok memnun olduğu Lucas Torreira'da kendisini gördüğü öğrenildi.
Galatasaray'ın yaz döneminde 6 milyon euroya Arsenal'den kadrosuna kattığı Torreira için başta Milan olmak üzere İtalyan kulüplerinin 12-15 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor. Bu arada Cim-Bom dün gerçekleştirdiği taktik çalışmayla Sivasspor'la cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.