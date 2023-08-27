Galatasaray'da Lucas Torreira geri dönüyor

Galatasaray'da Molde ile oynanacak rövanş maçında Lucas Torreira'nın da sahada yer alacak olması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Lucas Torreira geri dönüyor
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27 Ağustos 2023 12:26
Süper Lig'de 3. Hafta maçı ertelenen Galatasaaray'da oyuncular, Molde dönüşünde bir gün izin yaptı.

TORREIRA DÖNÜYOR

Florya'da çalışmalarına başlayan Galatasaray'da cezasını ilk maçta çeken Lucas Torreira'nın oynayacak olması teknik heyetin yüzünü güldürürken Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech ise sahada olamayacak.

Olimpija Ljlubljana maçında kırmızı kart gören Lucas Torreira, 1 maç ceza almış ve Molde ile oynanan ilk maçta forma giyememişti.

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