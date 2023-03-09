Galatasaray'da Lucas Torreira fark yaratıyor!

Uruguaylı orta saha oyuncusu yüksek koşu kalitesi, doğru pozisyon alması ve hırsı sayesinde, Süper Lig'in rakip yarı alanda en fazla top kazanan ismi.27 yaşındaki futbolcu maç başına 2.53 top kazanıyor. Onu 2.48 ile Willian Arao takip ediyor. Listenin 3. basamağında bir başka Galatasaraylı Sacha Boey var. Onları Manolas Siopis ve Gedson Fernandes takip ediyor.Icardi ile birlikte teknik ekibi en çok sevindiren gelişme, Torreira'nın 90 dakika sahada kalabilecek seviyeye ulaşması.Hastalığı tamamen geçen Uruguaylı orta saha, son iki idmanın tamamında yüksek tempoda çalıştı. Okan hoca orta sahada yine Torreira - Oliveira ikilisine beraber görev verecek.Torreira'nın son idmanın tamamında yüksek tempoyla çalışması teknik ekibi rahatlattı.